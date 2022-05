Foot - PSG

PSG : Donnarumma revient sur son contact avec Benzema contre le Real Madrid !

Publié le 12 mai 2022 à 20h25 par La rédaction

Ayant permis à Karim Benzema de lancer la révolte du Real Madrid, Gianluigi Donnarumma a sa part de responsabilité concernant l'élimination du PSG en 1/8ème de finale de Ligue des champions. Le portier italien est revenu sur cet épisode.