PSG/OM - Clash : Après avoir fracassé Sampaoli, Angel Di Maria s'explique !

Publié le 10 mai 2022 à 23h45 par Bernard Colas

Après s’être montré critique envers Jorge Sampaoli il y a quelques mois, Angel Di Maria est revenu sur sa relation avec l’entraîneur de l’OM, qui fut son sélectionneur entre 2017 et 2018.

Désormais à l’OM, Jorge Sampaoli a notamment eu l’occasion de diriger la sélection argentine entre 2017 et 2018, un passage qui n’a pas forcément laissé de très bons souvenirs aux joueurs de l'Albiceleste. Angel Di Maria s’était notamment montré très critique à l’égard de l’entraîneur marseillais, en se remémorant son Mondial compliqué en Russie. « Je ne sais pas ce que je peux vous dire, car la vérité est que j'ai très bien commencé et mal fini [...] Il me traitait comme si j'étais l'un des meilleurs mais après un seul match il m'a laissé sur le banc pendant la Coupe du monde, sans me donner la moindre explication , expliquait en septembre dernier Angel Di Maria sur TyC Sports . C'est une personne très étrange. Il a très bien commencé avec tout le monde et a très mal terminé avec tout le monde. Il s'est passé beaucoup de choses entre lui et Beccacece (le manager de la sélection), il n'y avait personne pour nous guider de la meilleure façon. C'était dommage parce que c'était la dernière Coupe du monde de Masche (Javier Mascherano), et ça a fini par se passer de la pire des manières. »

Di Maria évoque ses retrouvailles avec Sampaoli