Mercato : Un buteur de Liverpool vers le Milan AC ?

Publié le 17 mai 2022 à 11h08 par La rédaction mis à jour le 17 mai 2022 à 11h10

En fin de contrat avec Liverpool, l’attaquant Divock Origi intéresse l’AC Milan, qui devrait lui formuler prochainement une offre.