Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme révélation à 75M€ sur le successeur de Dembélé !

Publié le 15 mai 2022 à 11h00 par Pierrick Levallet

En quête de renfort pour pallier l'éventuel départ d'Ousmane Dembélé en fin de saison, le FC Barcelone ciblerait Raphinha. Le Brésilien plairait à Xavi, et Joan Laporta pourrait bien disposer d'une plus grande marge de manoeuvre pour son transfert cet été. En effet, il n'existerait aucune clause libératoire à 75M€ dans le contrat de Raphinha.

Comme Kylian Mbappé au PSG, Ousmane Dembélé sera en fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone. Alors que la fin de saison approche, l'attaquant français de 25 ans n’a toujours pas prolongé son contrat avec le club culé. De son côté, la direction blaugrana se serait déjà mis à la recherche d’un successeur à Ousmane Dembélé et l’aurait déjà identifié en la personne de Raphinha. Auteur d’une bonne saison au sein d’un Leeds United qui joue son maintien en Premier League, le Brésilien aurait tapé dans l’oeil de Xavi. En effet, l’entraîneur catalan apprécierait le profil technique et virevoltant de l’ailier de 25 ans. Et heureusement pour le FC Barcelone, le prix de Raphinha pourrait être moins cher que prévu.

La clause libératoire de 75M€ pour Raphinha n’existerait pas

D’après les informations de Fabrizio Romano, Raphinha ne disposerait pas d'une clause libératoire de 75M€. La seule qui serait d’actualité serait celle de 25M€ en cas de relégation de Leeds United en EFL Championship (2e division anglaise). S’il serait mieux pour le FC Barcelone que l’équipe de Premier League ne parvienne pas à se maintenir, Joan Laporta devrait tout de même pouvoir négocier le transfert de Raphinha à un prix abordable, loin des 75M€ annoncés. Affaire à suivre...