Mercato - Barcelone : Le message retentissant de ce joueur de Premier League à Xavi !

Publié le 17 mai 2022 à 19h00 par Amadou Diawara

Pour étoffer son attaque, Xavi serait emballé par l'idée de recruter Raphinha cet été. De son côté, l'attaquant de Leeds souhaiterait rejoindre le Barça et serait prêt à attendre le verdict final du club catalan avant d'ouvrir la porte à un autre club.

Dès son retour au FC Barcelone, Xavi a frappé fort sur le marché. En effet, le coach catalan s'est offert plusieurs joueurs et surtout en attaque : Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré ses trois signatures aux avant-postes, Xavi ne voudrait pas en rester-là et aimerait toujours recruter dans ce secteur. Dans cette optique, le technicien du Barça aurait inscrit plusieurs noms sur ses tablettes, dont celui de Raphinha, qui serait l'un de ses objectifs de l'été selon Marca . Mais quelle est la position de l'attaquant de Leeds ?

Raphinha attend le verdict du Barça avant d'aller voir ailleurs