Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Bayern prépare du lourd pour remplacer Lewandowski !

Publié le 17 mai 2022 à 17h30 par Pierrick Levallet mis à jour le 17 mai 2022 à 17h33

Cet été, le Bayern Munich pourrait perdre Robert Lewandowski, annoncé au FC Barcelone. De même, Serge Gnabry pourrait quitter la Bavière. Et pour pallier ces départs, les Allemands verraient les choses en grand.

Cet été, le mercato devrait s’avérer plutôt mouvementé du côté du Bayern Munich. Depuis quelques mois maintenant, le club bavarois ferait tout son possible pour prolonger les contrats de Robert Lewandowski et Serge Gnabry, qui expirent en juin 2023. Cependant, les négociations ne se passeraient pas pour le mieux pour la direction du pensionnaire de Bundesliga. En effet, les offres faites aux deux joueurs ne les satisferaient clairement pas. D’ailleurs, le Polonais et l’Allemand auraient repoussé les dernières offensives du Bayern Munich selon les informations de BILD . De ce fait, Robert Lewandowski et Serge Gnabry pourraient bien faire leurs valises cet été alors que le FC Barcelone seraient intéressés par le premier et le Real Madrid pointerait le bout de son nez pour le deuxième. Par conséquent, le Bayern Munich serait à la recherche de renforts lors du prochain mercato estival pour remplacer l’attaquant de 33 ans et l’ailier de 26 ans, chose qui pourrait ennuyer le PSG et le FC Barcelone dans certains dossiers.

Le Bayern pense à Mané, Dembélé et Kalajdzic pour pallier les départs de Lewandowski et Gnabry