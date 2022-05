Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Lewandowski a tranché pour son transfert !

Publié le 17 mai 2022 à 14h00 par La rédaction

Pini Zahavi, l'agent de Robert Lewandowski, donnerait sa priorité au FC Barcelone pour cet été, et un contrat serait déjà prêt pour le buteur polonais du Bayern Munich…

Annoncé avec insistance du coté de la Catalogne, le buteur polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski, semble proche du FC Barcelone. Sous contrat jusqu'en juin 2023 en Bavière, Lewandowski des envies d’ailleurs et l’a bien fait comprendre à son club. Et même si le PSG et Chelsea sont sur ses traces depuis l'été dernier, l’agent de Robert Lewandowski, Pini Zahavi, a déjà fait part du choix de son client en vue du mercato estival.

Lewandowski et son agent donnent priorité à Barcelone

Selon Fabrizio Romano, Robert Lewandowski (33 ans) serait davantage séduit par le FC Barcelone, au détriment du PSG et de Chelsea. Un avis partagé par son agent, Pini Zahavi, qui donnerait également la priorité au club Catalan. Ainsi, un contrat d’une durée de trois ans aurait déjà été proposé par le Barça et accepté par le clan Lewandowski. Cependant, il faudra attendre la rencontre entre les dirigeants du club catalan et ceux du Bayern Munich pour en connaitre le dénouement.