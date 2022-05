Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert de Lewandowski au PSG ? La réponse

Publié le 16 mai 2022 à 22h10 par Thibault Morlain

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski cherche aujourd’hui à s’en aller. Pourrait-il alors rebondir au PSG ? Cela semble compliqué…

Où jouera Robert Lewandowski la saison prochaine ? Le buteur du Bayern Munich l’a confirmé, il ne veut pas prolonger avec les Bavarois, ayant des envies des ailleurs pour la suite de sa carrière. Reste alors à trouver preneur pour Lewandowski. Les regards se tournent alors vers le FC Barcelone, à la recherche d’un buteur durant le mercato estival. Toutefois, la piste menant au PSG a quelque fois été évoquée compte tenu des relations entre Pini Zahavi, l’agent de Lewandowski, et la direction parisienne.

Un transfert loin d’être fait ?