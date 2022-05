Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout se met en place pour le transfert de Lewandowski !

Publié le 16 mai 2022 à 16h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski ferait pression auprès de sa direction pour signer au FC Barcelone. Alors qu'il aurait accepté une offre d'environ 8M€ du Barça, le buteur polonais devrait être retenu par sa direction si elle ne déniche pas son successeur cet été. Mais heureusement pour Robert Lewandowski et Xavi, le Bayern s'activerait pour trouver l'héritier de son numéro 9 et aurait déjà trois cibles en tête.

Engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski ne devrait pas aller au bout de son contrat. En effet, le FC Barcelone aurait coché le nom de l'international polonais en vue du prochain mercato estival. Après avoir recruté Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi serait toujours insatiable. Ainsi, il compterait recruter un nouvel attaquant, en la personne de Robert Lewandowski, surtout que ce dernier n'a plus qu'une année de contrat avec le Bayern. D'ailleurs, le coach du FC Barcelone aurait déjà très bien avancé ce dossier, puisqu'il aurait obtenu l'aval de Robert Lewandowski. Selon les informations d' El Chiringuito , le buteur du Bayern aurait accepté l'offre de contrat à hauteur de 8M€ nets formulées par le Barça. Une proposition pour un engagement de trois saisons. Mais que pense l'écurie bavaroise d'un départ de Robert Lewandowski cet été ?

Robert Lewandowski a accepté l'offre de contrat du Barça

Alors que Robert Lewandowski est sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, le Bayern ne souhaite en aucun cas s'en séparer prématurément. Et plusieurs personnalités du club l'ont déjà fait savoir très clairement ces derniers jours. Toutefois, la direction bavaroise pourrait finalement céder à une condition. A en croire Sport 1 , le Bayern serait en quête d'un potentiel successeur de Robert Lewandowski depuis plusieurs semaines, et ce, pour ne pas se retrouver bredouille en cas de départ cet été. Alors qu'ils auraient plusieurs cibles en tête pour remplacer leur numéro 9, les Allemands auraient pris une grande décision sur ce dossier. En effet, le Bayern refuserait de laisser partir Robert Lewandowski si son héritier n'a pas été trouvé au préalable. En d'autres termes, le FC Barcelone pourrait avoir le champ libre pour la star polonaise si le club basé à Munich parvient à dénicher un nouvel attaquant pour pallier son départ. Et heureusement pour Robert Lewandowski et le FC Barcelone, le Bayern ferait en sorte d'y arriver. D'après Bild , la club emmené par Julian Nagelsmann devrait organiser une réunion et lancer des négociations cette semaine avec l'éventuel successeur de Robert Lewandowski. Et alors que l'identité du joueur n'aurait pas filtré, plusieurs noms seraient déjà sur les tablettes du Bayern.

Le Bayern s'active pour dénicher le successeur de Lewandowski