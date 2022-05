Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un bras de fer à venir entre Lewandowski et le Bayern ?

Publié le 16 mai 2022 à 4h30 par Thibault Morlain

A l’approche du mercato estival, le feuilleton Robert Lewandowski fait de plus en plus parler. D’ailleurs, on pourrait bien se diriger vers un bras de fer entre le Polonais et le Bayern Munich.

Où jouera Robert Lewandowski la saison prochaine ? Actuellement sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2023, le Polonais n’aurait d’yeux que pour le FC Barcelone. Le Polonais voudrait ainsi rejoindre les Blaugrana, qui sont d’ailleurs à la recherche d’un buteur cet été. Mais cela serait sans compter sur le Bayern Munich, qui adopte jusqu’à présent une position très ferme en ce qui concerne l’avenir de Lewandowski.

« Robert a un contrat jusqu'en 2023 »