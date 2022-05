Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste colossale de Xavi plombée par Tuchel ?

Publié le 17 mai 2022 à 23h00 par La rédaction

En quête de renforts défensifs pour le mercato à venir, le FC Barcelone a notamment coché le nom de Jules Koundé. Mais Chelsea serait également dans la course pour l'international français du FC Séville...

Alors que le FC Barcelone semble décider à renforcer son secteur défensif, les Catalans auraient coché le nom de Jules Koundé dans leur short-list. En effet, le défenseur central de 23 ans ne serait pas contre le fait de quitter le FC Séville. Mais Koundé ne serait pas ciblé uniquement par le FC Barcelone. En effet, il semblerait qu’un autre cador européen soit fortement intéressé par le profil de l'ancien Bordelais, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club andalou.

Chelsea dans la course pour Koundé