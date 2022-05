Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point de Laporta sur Lewandowski !

Publié le 17 mai 2022 à 20h00 par Thibault Morlain

A Barcelone, le nom de Robert Lewandowski revient depuis de nombreux jours maintenant. Forcément, ce mardi, des explications ont été demandées à Joan Laporta, président blaugrana.

Cet été, le FC Barcelone va poursuivre sa reconstruction. Et bien que Pierre-Emerick Aubameyang réalise une énorme seconde partie de saison, un buteur est recherché. Alors que l’option Erling Braut Haaland n’est désormais plus possible, c’est Robert Lewandowski qui pourrait faire le bonheur du Barça. Le Polonais l’a confirmé, il ne veut pas continuer au Bayern Munich et ne jurerait que par les Blaugrana pour la suite de sa carrière. Quid alors de la position du FC Barcelone concernant Lewandowski ?

« Laissons travailler la direction sportive et le secrétariat technique »