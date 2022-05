Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rendez-vous au sommet programmé pour Thiago Motta !

Publié le 19 mai 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Alors que Thiago Motta fait partie des noms cités pour remplacer Mauricio Pochettino au PSG, on devrait en savoir plus d’ici peu concernant l’entraîneur de La Spezia.

Qui sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? Alors que les jours de Mauricio Pochettino sur le banc parisien seraient maintenant comptés, la question est de savoir qui viendra le remplacer. Zinedine Zidane, Antonio Conte, Marcelo Gallardo, Joachim Löw… Le Qatar ne manquerait pas d’idées pour le successeur de Pochettino. Il a aussi été question d’un intérêt pour Thiago Motta, ancienne figure du projet QSI en tant que joueur et qui s’est depuis reconverti comme entraîneur, étant actuellement en poste à La Spezia.

« Les propriétaires ont dit qu’il y aura une réunion sous peu »