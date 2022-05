Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand favori se dégage pour l'après-Pochettino !

Publié le 17 mai 2022 à 15h10 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino ne passe plus par le PSG, plusieurs pistes sont étudiées pour le remplacer. Et celle menant à Thiago Motta prend de l'ampleur. D'autant plus qu'après avoir réussi à maintenir La Spezia, l'ancien milieu de terrain devrait quitter le club italien.

Bien que l'avenir de Kylian Mbappé cristallise l'attention, un autre cas va devoir prochainement être réglé, à savoir celui de Mauricio Pochettino. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le technicien argentin devrait toutefois quitter le PSG, seulement un an et demi après son arrivée. Et pour cause, l'ancien manager de Tottenham n'a jamais réussi à poser sa patte sur le jeu parisien et l'élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid n'a pas été digérée. Par conséquent, Mauricio Pochettino devrait quitter le PSG dans les prochains, et pour le remplacer, la piste menant à Thiago Motta se confirme.

Vue d'Italie, la priorité se nomme Thiago Motta