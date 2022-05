Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone est allé jusqu’au bout pour Ousmane Dembélé !

Publié le 18 mai 2022 à 6h45 par Thomas Bourseau

Bien qu’il était question d’une vente d’Ousmane Dembélé cet hiver en raison d’un refus de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain, le FC Barcelone a depuis fait le maximum pour l’inciter à prolonger et à snober le PSG selon le président Joan Laporta.

Ousmane Dembélé figure dans les petits papiers du directeur sportif Leonardo et de l’ensemble de la direction du PSG depuis cet hiver et la volonté du FC Barcelone de se séparer de son champion du monde qui refusait alors de signer l’offre de prolongation de contrat proposée par l’administration présidée par Joan Laporta. Résultat, un accord verbal aurait été passé entre le PSG et le clan Dembélé en cas de départ libre de tout contrat lors du mercato estival. Néanmoins, le Bayern Munich et un top club anglais auraient fait irruption entre temps comme Sport BILD l’a souligné dans la journée de mardi. Cependant, la volonté d’Ousmane Dembélé est claire : rester au FC Barcelone selon Joan Laporta bien qu’un accord peine à être trouvé pour sa prolongation.

« Nous avons fait un énorme effort pour qu’il reste »