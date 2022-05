Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça en grand danger... à cause de Mbappé ?

Publié le 18 mai 2022 à 3h15 par Arthur Montagne

Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile, le PSG pourrait être contraint de se retrouver sur le marché en visant certains grands noms, ce qui pourrait faire peur au FC Barcelone. Explications.

Dimanche, Kylian Mbappé s'est lâché sur son avenir : « Où je jouerai la saison ? J’ai fait une erreur il y a 3 saison en m’accaparant la cérémonie. Ce n’est pas le moment adéquat. Je vais rester dans l’esprit de remercier tout le monde. Ça a été une belle saison. On saura quand ? Très rapidement. C’est presque fait. Mon choix est-il fait ? Quasiment ». D'après les médias espagnols, l'attaquant du PSG devrait prochainement annoncer sa signature au Real Madrid. En cas de départ de son attaquant, le club parisien risque de s'activer pour le remplacer.

Le PSG va s'attaquer à du lourd