Mercato - Real Madrid : Une star d’Ancelotti va claquer la porte !

Publié le 18 mai 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il arrive au terme de son contrat avec le Real Madrid, Gareth Bale sera bientôt libre sur le marché des transferts, et son agent a fait le point sur son avenir.

Recruté pour plus de 100M€ en 2013 en provenance de Tottenham, Gareth Bale (32 ans) va quitter le Real Madrid dans l’anonymat le plus total en cette fin de saison ! L’ailier gallois n’entre plus du tout dans les plans du club merengue depuis un bon moment, et le terme de son contrat au mois de juin sonne la fin de son aventure vieille de 9 ans avec le Real Madrid. Jonathan Barnett, l’agent de Bale, a affiché son départ en évoquant son avenir dans un entretien accordé à Record.

Bale va bien quitter le Real Madrid