Mercato - PSG : La prochaine destination de Tchouaméni déjà connue ?

Publié le 17 mai 2022 à 23h15 par Amadou Diawara

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni serait suivi de près par le PSG. Toutefois, l'international français devrait rejoindre la Premier League en cas de départ cet été.

Depuis son retour au PSG, Leonardo a multiplié les recrues au milieu de terrain. Malgré tout, il semblerait qu'il ne soit pas satisfait par l'entrejeu du PSG actuellement. En effet, Leonardo serait encore et toujours en quête de renforts dans ce secteur. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait coché le nom d'Aurelien Tchouaméni. Toutefois, Leonardo devrait voir une écurie de Premier League lui couper l'herbe sous le pied sur ce dossier.

Direction la Premier League pour Aurélien Tchouaméni ?