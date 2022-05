Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est mal embarqué pour le transfert de Tchouaméni !

Publié le 16 mai 2022 à 14h30 par Pierrick Levallet

À l’approche du prochain mercato estival, le PSG penserait Aurélien Tchouaméni pour se renforcer au milieu de terrain. Cependant, le club de la capitale pourrait bien se faire devancer dans le dossier à cause de plusieurs problèmes internes, tandis que Leonardo aurait une préférence plutôt claire pour un autre joueur.

Cet été, le PSG devrait à nouveau s’occuper de son milieu de terrain. Le club de la capitale envisagerait de nouveau de se renforcer dans ce secteur de jeu pour essayer d’apporter du soutien à Marco Verratti. Dans cette optique, la direction parisienne scruterait attentivement le marché des transferts à la recherche de la meilleure affaire et d’une option en or. Leonardo aurait même déjà placé quelques noms sur sa liste comme Aurélien Tchouaméni. L’international tricolore se serait fait un nom sur la scène européenne grâce à ses prestations avec l’AS Monaco puisqu’il serait convoité par plusieurs grands clubs européens comme Liverpool ou encore le Real Madrid. D’ailleurs, ces deux cadors pourraient prendre une grande longueur d’avance sur le PSG dans le dossier.

Le PSG veut d’abord régler l’avenir de Mbappé, de Leonardo et de Pochettino avant de se concentrer sur son mercato

En effet, d’après les informations de Foot Mercato , le club de la capitale serait préoccupé par les avenirs de Kylian Mbappé, de Leonardo et de Mauricio Pochettino pour le moment. Le PSG aimerait d’abord clarifier ces problèmes avant de se concentrer sur le mercato, et donc sur le dossier Aurélien Tchouaméni. De plus, Leonardo aurait une autre préférence pour renforcer le milieu de terrain parisien en vue de la saison prochaine. Le Brésilien aurait plus en penchant pour le profil de Paul Pogba, qui sera libre de tout contrat en juin prochain, d’autant plus que le joueur de 29 ans a une expérience considérable du haut niveau. Les autres concurrents du PSG dans le dossier Aurélien Tchouaméni pourraient donc en profiter pour prendre le large. Mais rien n’est encore joué pour l’avenir du joueur de l’AS Monaco.

Liverpool toujours en pole position, mais le Real Madrid ne lâche rien