Mercato - PSG : Leonardo a tranché entre Pogba et Tchouaméni !

Publié le 16 mai 2022 à 14h15 par Pierrick Levallet

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG penserait à Paul Pogba mais aussi à Aurélien Tchouaméni. Et à l’approche du mercato estival, Leonardo aurait déjà une petite préférence entre les deux joueurs.

Le milieu de terrain commence à devenir un chantier assez récurrent du PSG lors des fenêtres de transferts. Cet été ne devrait pas déroger à la règle puisque le club de la capitale devrait de nouveau chercher à se renforcer dans ce secteur de jeu. Pour cela, Leonardo aurait déjà placé quelques noms sur sa liste, comme Paul Pogba ou encore Aurélien Tchouaméni. L’un est en fin de contrat en juin prochain et ne devrait pas prolonger avec Manchester United, l’autre est devenu essentiel dans l’entrejeu de l’AS Monaco et s’est fait un nom sur la scène européenne. À l’approche du mercato estival, Leonardo aurait une préférence entre les deux joueurs.

Leonardo préfère Pogba à Tchouaméni