Mercato - PSG : Galtier prend position pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 16 mai 2022 à 14h10 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé suscite de nombreuses réactions au sujet de son avenir, et Christophe Galtier affiche d’ailleurs à son tour son envie de le voir rester en Ligue 1 la saison prochaine.

Restera, restera pas ? L’avenir de Kylian Mbappé au PSG fait énormément parler, d’autant que l’attaquant français arrive en fin de contrat au Parc des Princes et que son départ libre en direction du Real Madrid semble en très bonne voie. Mais certains acteurs majeurs de la Ligue 1 tentent de faire leur possible pour convaincre Mbappé de rester au PSG, à commencer par l’entraîneur de l’OGC Nice, Christophe Galtier.

« On a besoin de Mbappé en L1 »