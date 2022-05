Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe lâchée sur le départ de Kylian Mbappé !

Publié le 16 mai 2022 à 8h15 par Pierrick Levallet mis à jour le 16 mai 2022 à 8h17

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé voit le Real Madrid s’intéresser à lui avec insistance depuis plusieurs mois maintenant. Alors que le PSG fait tout son possible pour le prolonger, l’attaquant de 23 ans se rapprocherait de plus en plus d’un transfert du côté des Merengue.

La fin de saison approche et pour le moment, personne ne sait où Kylian Mbappé évoluera après cet été. Son contrat avec le PSG arrive à expiration et pour le moment, il n’a toujours pas prolongé alors que le Real Madrid lorgne sur lui depuis plusieurs mois maintenant. Cependant, le feuilleton toucherait à sa fin comme il l’a annoncé lors de la cérémonie des trophées UNFP : « On saura quand pour mon avenir ? Très rapidement. C’est presque fait. Mon choix est-il fait ? Quasiment. » Si le PSG ne compte rien lâcher dans les négociations pour étendre le contrat de sa star, Kylian Mbappé est plutôt proche du Real Madrid. Le10sport.com vous révélait d’ailleurs en exclusivité en janvier dernier que le joueur de 23 ans disposait d’un accord moral avec le pensionnaire de la Liga.

Accord verbal entre le Real Madrid et Mbappé