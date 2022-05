Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thilo Kehrer revient sur les coulisses de son transfert au PSG !

Publié le 16 mai 2022 à 7h45 par La rédaction

Transféré au PSG en 2018 en provenance de Schalke 04, Thilo Kehrer est revenu sur son arrivée, qui a été très peu médiatisée malgré le montant important de l'opération.

L’arrivée de Thilo Kehrer au Paris Saint-Germain durant l’été 2018 a établi un record. En effet, à seulement 21 ans, l’Allemand devenait alors le défenseur le plus cher de l’histoire de la Bundesliga, avec un transfert à hauteur de 37M€, même s’il a depuis été dépassé par Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et Lucas Hernandez. Un mouvement très peu médiatisé, comme l’explique l’ancien joueur de Schalke 04.

« Il n’y avait pas un article »