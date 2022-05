Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo prêt à dire oui au Qatar ?

Publié le 16 mai 2022 à 5h15 par Thibault Morlain

Alors que Manchester United ne disputera pas la prochaine Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo pourrait ne pas continuer avec les Red Devils. Direction alors le PSG ?

Un an seulement après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait déjà faire ses valises. Si d’un point de vue personnel cela s’est bien passé pour le Portugais, au niveau collectif, cela a été très compliqué. La saison des Red Devils en a déçu plus d’un et la qualification pour la prochaine Ligue des Champions n’a d’ailleurs pas été acquise. De quoi alors jeter un froid sur l’avenir de Cristiano Ronaldo. Mais reste à savoir où le quintuple Ballon d’Or pourrait rebondir…

Cette fois c’est la bonne avec le PSG ?