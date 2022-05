Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cristiano Ronaldo a tranché pour son avenir !

Publié le 14 mai 2022 à 23h00 par La rédaction

Malgré la mauvaise saison de Manchester United, qui ne disputera pas la prochaine Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo souhaiterait bien rester au club.

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United ne s’est pas passé aussi bien qu’il aurait pu l’espérer. Sur le plan statistique, le Portugais a pourtant réalisé une saison plutôt intéressante avec 24 buts et 3 passes décisives en 38 rencontres, le tout à 37 ans. Cependant, les Red Devils n’ont pas été très en réussite collectivement. Eliminés en 16èmes de finale de FA Cup face à Middlesbrough, en 8èmes de finale de Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid, et actuellement 6ème de Premier League, les Mancuniens traversent une campagne très compliquée, et ne se qualifieront pas pour la prochaine édition de la C1. Une contreperformance qui pourrait donner des envies d’ailleurs à CR7 . Toutefois, celui-ci ne pense pas à un départ.

Ronaldo veut rester à Manchester United