Mercato - PSG : Ça se gâte pour ce successeur de Pochettino !

Publié le 14 mai 2022 à 22h15 par Axel Cornic

Pour remplacer un Mauricio Pochettino qui semble toujours plus proche d’un départ, le Paris Saint-Germain pourrait miser sur l’ancien sélectionneur allemand Joachim Löw, mais d’autres clubs semblent déjà être sur le coup !

On vit peut-être les derniers matchs de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. Comme nous vous l’avons annoncé dès l’automne dernier sur le10sport.com, l’Argentin ne convainc pas et les dirigeants du PSG lui cherchent un remplaçant. Le favori des propriétaires qataris n’est autre que Zinedine Zidane, mais d’autres noms ont été évoqués ces derniers jours et c’est notamment le cas avec Joachim Löw. Libre depuis son départ de la sélection allemande, le technicien de 62 ans chercherait un dernier défi et pourrait bien prendre les rênes du PSG.

Löw a été contacté par l’Athletic Bilbao