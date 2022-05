Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tient une occasion en or pour oublier Sergio Ramos !

Publié le 14 mai 2022 à 19h15 par Axel Cornic

Alors que la première saison de Sergio Ramos au PSG a été très décevante, Leonardo aurait activé une nouvelle piste défensive en Serie A... qui pourrait bien aller jusqu’au bout !

Avec Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain n’est pas vraiment couvert en défense. L’Espagnol a grandement déçu depuis son arrivée du Real Madrid l’été dernier et le secteur défensif pourrait être allégé par les possibles départs d’Abdou Diallo ou encore Thilo Kehrer lors du mercato estival. Leonardo le sait et semble avoir pris les devants, puisque RMC Sport a évoqué tout récemment des contacts avec le Torino pour Bremer, véritable révélation de Serie A cette saison. Le PSG n’est toutefois pas seul, puisque le Brésilien aurait également tapé dans l’œil des grands d’Italie, ainsi que de plusieurs clubs de Premier League ou encore de Bundesliga.

Le PSG en pole pour Bremer