Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria voit un cador étranger débarquer dans le feuilleton Saliba !

Publié le 14 mai 2022 à 18h10 par Axel Cornic

Actuellement prêté à l’OM, William Saliba pourrait faire son retour à Arsenal à la fin de la saison et Pablo Longoia bataille pour le retenir. Un nouvel obstacle devrait toutefois se mettre en travers de sa route...

Il est l’un des meilleurs joueurs de l’Olympique de Marseille, mais il ne sera plus là dans quelques semaines ! Son prêt se termine en effet à la fin de la saison et William Saliba devrait vraisemblablement retrouver Arsenal, où il n’a pas vraiment eu sa chance ces dernières années. L’Équipe explique que Saliba pourrait pousser pour rester une saison supplémentaire à l’OM en cas de qualification en Ligue des Champions, mais il faudra tout de même savoir ce que voudront faire les Gunners . Il ne faut d’ailleurs pas oublier que Saliba est totalement hors de portée de l’Olympique de Marseille, puisqu’il sera évalué à pas moins de 30M€.

Le Napoli entre dans la danse pour William Saliba