Mercato - OM : La grosse tentative en coulisses de Longoria avec Saliba !

Publié le 14 mai 2022 à 15h30 par Dan Marciano

Président de l'OM, Pablo Longoria aurait pris contact avec Arsenal pour discuter d'un nouveau prêt de William Saliba. Le prix du défenseur étant trop important pour un transfert définitif cet été.

William Saliba a été l'une des onze recrues enregistrées par l'OM lors du dernier mercato estival. Il est aussi, très certainement, la meilleure trouvaille de Pablo Longoria. Peu désiré à Arsenal, le défenseur central a enchaîné les prêts ces dernières saisons, que ce soit à l'ASSE ou à l'OGC Nice. Mais à Marseille, le joueur s'est révélé. Impressionnant de maturité et de contrôle, Saliba s'est vite distingué et présenté comme le véritable leader de la défense marseillaise. De quoi donner des regrets à Mikel Arteta. Entraîneur des Gunners, le technicien espagnol suit très attentivement les prestations de l'international français, qui a été prêté à l'OM sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Selon toute vraisemblance, Saliba va retourner à Londres dans les prochaines semaines. Restera-t-il longtemps à Arsenal ? Nul ne le sait. Président de la formation phocéenne, Pablo Longoria aimerait le conserver l'année prochaine, mais son prix demeure trop important.

Le prix du transfert trop important pour l'OM

Heureux à Marseille, William Saliba n'a jamais fermé la porte à une nouvelle saison avec l'OM. Selon les informations de L'Equipe , le défenseur pourrait même faire pression pour rester à Marseille notamment en cas de qualification en Ligue des champions. « Il y a toujours une chance. Je ne cache pas que je suis très heureux à Marseille (…) On verra bien en mai ou en juin en fonction des discussions. Aujourd’hui, mon avenir je ne le connais pas » a lâché le joueur ces dernières semaines. Mais il sera difficile pour le club phocéen de s'attacher ses services définitivement. A en croire le journaliste Ekrem Konür, il serait valorisé 30M€ par Arsenal. Une somme trop importante pour l'OM, qui doit, en plus, affronter la concurrence du Milan AC et de l'Atlético dans ce dossier. « Marseille aujourd’hui, à l’heure où on parle, n’a pas les moyens de mettre 30 millions d’euros sur Saliba » a confirmé le journaliste Karim Bennani sur le plateau de la Chaîne L'Equipe.

Longoria tente de négocier un nouveau prêt