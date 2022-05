Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Dybala relancé... par Mourinho ?

Publié le 14 mai 2022 à 22h10 par Axel Cornic

En fin de contrat Paulo Dybala va quitter la Juventus et si Leonardo aimerait l’attirer au PSG, il pourrait bien décider de filer du côté de l’AS Roma.

Ou jouera Paulo Dybala la saison prochaine ? Alors qu’à Turin on se demande encore comment la Juventus peut laisser filer l’un des idoles de l’Allianz Stadium, les spéculations vont bon train concernant l’avenir de l’Argentin. Comme en 2019, Leonardo souhaiterait le convaincre de rejoindre le Paris Saint-Germain, où une place pourrait se libérer avec le possible départ de Kylian Mbappé. Il n’est toutefois pas le seul, puisque Dybala a également été lié au FC Barcelone, à Tottenham, Arsenal, Manchester United ou encore à l’Inter. Mais le PSG pourrait voir un nouvel adversaire de taille débarquer dans ce dossier.

Mourinho veut Dybala à l’AS Roma