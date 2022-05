Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Lewandowski lance enfin les hostilités pour son avenir !

Publié le 14 mai 2022 à 19h30 par Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2023, Robert Lewandowski semble décidé à quitter le Bayern Munich lors de ce mercato estival, avec son agent Pini Zahavi qui aurait déjà noué des contacts avec le PSG et le FC Barcelone.

A 33 ans et après 12 saisons, Robert Lewandowski semble avoir fait le tour de la Bundesliga. Voilà plusieurs mois déjà que les envies de départs de l’attaquant sont évoquées et cela se serait d’ailleurs confirmé tout récemment, lors d’une réunion ente Pini Zahavi et les dirigeants du Bayern Munich. L'agent de Lewandowski aurait joué cartes sur tables, mais les Bavarois n’auraient aucune intention de laisser filer leur serial-buteur et un bras de fer se serait donc engagé. Par le biais de Zahavi, le Polonais aurait en effet fait savoir qu’il ne prolongera pas son contrat et le Bayern Munich peut donc le vendre cet été... ou alors le perdre dans un an ! Le premier scénario serait le favori de Lewandowski, comme l’a clairement expliqué le club bavarois. « Il a un contrat jusqu’à l’été prochain. C’est un fait. Notre position a toujours été claire » a expliqué le directeur sportif Hasan Salihamidzic. « J’ai parlé avec Lewa. Durant la conversation, il m’a informé qu’il ne voulait pas accepter notre offre de prolongation et qu’il voulait quitter le club. Il a dit qu’il voulait essayer quelque chose de nouveau. Mais notre position n’a pas changé. Il est sous contrat jusqu’en 2023 ».

Zahavi pousse pour le PSG

Comme nous vous l’avions révélé en aout dernier sur le10sport.com, le nom de Robert Lewandowski circule du côté du Paris Saint-Germain pour pallier l’éventuel départ de Kylian Mbappé. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , il y aurait bien eu une rencontre entre le PSG et Pini Zahavi, qui avait d’ailleurs été à la base de l’arrivée de Neymar en 2017. L’agent de Lewandowski aurait proposé son protégé à Leonardo, sans toutefois recevoir une réponse claire, puisqu’au PSG on semble tout d’abord vouloir résoudre la situation de Mbappé. La Gazzetta précise dans son édition de ce samedi que Zahavi serait en train de mettre une énorme pression sur le Bayern Munich, afin qu’ils lâchent prise et fixent au moins un montant minimum pour le transfert d’un joueur à qui il ne reste qu’un an de contrat.

« Ce n’est pas l’âge, c’est le rendement »

Le PSG n’est toutefois pas seul su le coup, puisque l’autre destination probable pour Robert Lewandowski semble être le FC Barcelone, qui doit toutefois régler ses problèmes de masse salariale avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Interrogé sur ce dossier en conférence de presse, Xavi n’a pas du tout fermé la porte à Lewandowski... bien au contraire ! « Nous avons recruté Dani Alves à 38 ans. Ce n’est pas l’âge, c’est le rendement » a expliqué le coach du Barça. « Les joueurs font énormément attention à eux et chaque année, ils sont encore plus professionnels. Ibrahimovic, Modric, Dani Alves… Tous ont un rendement très haut dans des clubs importants. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi aussi. L’âge n’est pas une priorité. Ce qui est important c’est que nous nous améliorons ». Une arrivée de Lewandowski serait sans aucun doute une excellente nouvelle en termes de buts, alors qu’en Catalogne on parle déjà d’un possible salaire de 30M€ brut par an.

