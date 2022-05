Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus sort du silence dans le feuilleton Dybala !

Publié le 12 mai 2022 à 1h15 par La rédaction

Pisté par le PSG, Paulo Dybala ne prolongera pas son contrat avec la Juventus. Pavel Nedved, vice-président du club du Piémont, est revenu sur les raisons de ce départ.

En plus de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et d’autres, Paulo Dybala sera en fin de contrat au mois de juin prochain. Après sept années passées à la Juventus, l’international argentin va quitter la Vieille Dame cet été. Le PSG est sur les rangs et se verrait bien attirer Dybala afin de palier les probables départs de Kylian Mbappé et Angel Di Maria. De son côté, la Juve n’est pas parvenue à conserver son joyau.

« Ses demandes étaient très élevées »