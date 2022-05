Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Réunions, maillots… Révélations sur la visite de Mbappé à Madrid !

Publié le 11 mai 2022 à 21h10 par Thomas Bourseau

Alors que Kylian Mbappé était de passage à Madrid en début de semaine, l’attaquant du PSG se serait entretenu à deux reprises avec des membres du Real Madrid dans des restaurants de la capitale. Et à la Casa Blanca, on préparerait déjà son annonce. Explications.

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait bien être obligé de dénicher à la fois un successeur à Mauricio Pochettino en cas de départ de l’Argentin ainsi qu’à Kylian Mbappé dont le contrat au Paris Saint-Germain prendra fin en juin prochain. Bien que le10sport.com vous ait fait savoir qu’une prolongation prenait de plus en plus d’ampleur au sein du clan Mbappé, le Real Madrid serait toujours une option pour l’attaquant du PSG alors que Foot Mercato et la Gazzetta dello Sport ont dernièrement fait part d’un rapprochement entre le Real Madrid et l’entourage de Kylian Mbappé au niveau de la répartition des droits à l’image. Et la visite de Kylian Mbappé à Madrid en début de semaine a déchaîné les passions en Espagne et n’aurait pas été que touristique selon la presse catalane.

Deux rendez-vous avec Mbappé et une préparation de 20 000 maillots à son nom, le Real se prépare !