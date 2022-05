Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans du Qatar tombent à l’eau pour Neymar !

Publié le 11 mai 2022 à 19h30 par Thibault Morlain

Dernièrement, il était annoncé que le Qatar laissait la porte ouverte pour un départ de Neymar, bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2025 avec une année supplémentaire qui devrait s’activer cet été. Un coup de tonnerre serait-il en préparation au PSG ? Pas sûr…

Cette saison, le PSG a pu aligner un incroyable trio composé de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Mais jusqu’à quand durera cette association ? Aujourd’hui, l’avenir de l’Argentin semble réglé. Malgré différentes rumeurs à propos d’un départ cet été, il a été annoncé que Messi irait bien au bout de son bail avec le club de la capitale, soit jusqu’en 2023, à moins que l’année supplémentaire en option dans son contrat soit activée. Pour ce qui est de Kylian Mbappé, en revanche, c’est moins certain. Arrivant au terme de son engagement, le Français n’a toujours pas pris de décision, étant partagé entre une prolongation avec le PSG, qui est prêt à tout pour le convaincre, ou bien rejoindre le Real Madrid, le club de ses rêves. Quid également de Neymar ? En 2017, le club de la capitale avait fait du Brésilien le joueur le plus cher de l’histoire en levant sa clause libératoire alors fixée à 222M€ par le FC Barcelone. De plus, l’été dernier, Neymar avait paraphé un nouveau gros contrat avec le PSG, étant ainsi lié jusqu’en 2025, tandis qu’une année supplémentaire devrait s’activer cet été. Pour autant, cela ne veut pas dire que l’ancien du Barça restera aussi longtemps au Parc des Princes. En effet, le Qatar serait prêt à prendre une décision radicale avec sa star. Récemment, il était ainsi expliqué que la porte était ouverte pour un départ du numéro 10 de Mauricio Pochettino.

Neymar est loin d’être parti !