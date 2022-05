Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a réglé cette affaire sensible avec Mbappé !

Publié le 16 mai 2022 à 12h45 par Amadou Diawara

Selon la presse espagnole, le Real Madrid aurait conclu un accord avec Kylian Mbappé la semaine dernière. Le club merengue aurait d'ailleurs réussi à s'entendre avec le numéro 7 sur la question de droits à l'image.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a pris un engagement moral vis-à-vis du Real Madrid depuis le mois de janvier. La semaine dernière, le numéro 7 du PSG aurait franchi une nouvelle étape avec le club merengue, puisqu'il aurait conclu un accord pour un transfert libre et gratuit cet été à la Maison-Blanche selon Marca . Et pour s'entendre totalement, Kylian Mbappé et la direction du Real Madrid auraient arrêté un chiffre bien précis pour les droits à l'image.

Le Real Madrid laisse 60% de droits à l'image à Kylian Mbappé