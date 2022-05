Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est enfin tombé pour Kylian Mbappé !

Publié le 16 mai 2022 à 11h15 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a pris un engagement moral avec le Real Madrid depuis le mois de janvier pour un transfert libre et gratuit cet été. Et d'après la presse espagnole, le numéro 7 du PSG aurait conclu l'accord avec le club merengue la semaine dernière.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement du Real Madrid. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien a pris un engagement moral avec le club merengue pour un transfert libre et gratuit cet été depuis le mois de janvier. Et alors que le PSG regagnait du terrain vis-à-vis du Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi aurait désormais perdu la bataille pour Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé a conclu l'accord avec le Real Madrid la semaine dernière