Mercato - PSG : Leonardo sera bientôt fixé pour le transfert de Pogba !

Publié le 16 mai 2022 à 10h45 par Pierrick Levallet

Lors du prochain mercato estival, le PSG verrait d’un bon œil la venue de Paul Pogba pour se renforcer au milieu de terrain, tout comme la Juventus. Le club turinois serait d’ailleurs prêt à faire quelques sacrifices pour que ce transfert ait lieu, alors qu’une réunion serait prévue ce lundi avec les représentants de Paul Pogba.

Cet été, le milieu de terrain devrait de nouveau être l’un des chantiers du PSG pour le mercato. Le club de la capitale devrait encore essayer de se renforcer dans ce secteur après l’échec de l’arrivée de Georginio Wijnaldum l’été dernier. Dans cette optique, Leonardo penserait à plusieurs joueurs pour venir consolider les rangs de Mauricio Pochettino, dont Paul Pogba. En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 29 ans devrait quitter librement Manchester United cet été. Mais le PSG n’aurait pas été le seul club à être attiré par la situation de Paul Pogba puisque la Juventus serait également tentée par un retour de son ancienne pépite. Et la Vieille Dame pourrait faire de gros sacrifices pour que ce transfert ait lieu.

L’avenir de Pogba dépend de la réunion au sommet prévue ce lundi entre les représentants du joueur et la Juventus