Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Pogba !

Publié le 16 mai 2022 à 8h45 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat du côté de Manchester United, Paul Pogba est annoncé comme une priorité du PSG en vue du mercato. Mais la Juventus Turin semble avoir pris le dessus dans ce dossier…

Ça bouge en coulisses pour Paul Pogba (29 ans) ! Le milieu de terrain de l’équipe de France arrive en fin de contrat du côté de Manchester United, et une prolongation de dernière minute avec les Red Devils semblant totalement exclue, Pogba s’apprête à changer gratuitement de club. Le PSG en a fait l’une de ses grandes priorités du mercato estival 2022, mais la presse italienne évoquait dimanche un rendez-vous au sommet à venir avec la Juventus Turin qui se confirme pour Pogba.

La Juve dépasse le PSG pour Pogba