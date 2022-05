Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Leonardo, Pochettino... Le Qatar bloqué dans ce dossier XXL ?

Publié le 16 mai 2022 à 13h45 par Pierrick Levallet mis à jour le 16 mai 2022 à 13h55

Pour se renforcer au milieu de terrain, le PSG penserait à Aurélien Tchouaméni, auteur d’une saison étincelante avec l’AS Monaco. Cependant, le club de la capitale serait plus préoccupé par d’autres problèmes pour le moment, comme les avenirs de Kylian Mbappé, Leonardo et Mauricio Pochettino que par le transfert du joueur de 22 ans.

Cet été, le PSG devrait à nouveau tenté de se renforcer au milieu de terrain. Le club de la capitale serait toujours à la recherche d’un ou plusieurs joueurs qui pourraient accompagner Marco Verratti dans l’entrejeu parisienne. Dans cette optique, la formation parisienne suivrait plusieurs pistes sur le marché des transferts, dont celle menant à Aurélien Tchouaméni. Essentiel dans le onze de l’AS Monaco cette saison, le joueur de 22 ans s’est fait un nom sur la scène européenne puisqu’il serait également suivi par Liverpool et le Real Madrid. D’ailleurs, ces deux clubs pourraient distancer le PSG très prochainement dans le dossier puisque le club de la capitale serait préoccupé par d’autres problèmes en interne.

Le PSG est plus préoccupé par l’avenir de Mbappé, de Leonardo et de Pochettino que par Tchouaméni