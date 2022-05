Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tchouaméni se prononce sur son avenir !

Publié le 16 mai 2022 à 10h15 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du Paris Saint Germain pour la saison prochaine, le milieu de l’AS Monaco Aurélien Tchouaméni a évoqué son avenir.

C’est un mercato estival 2022 qui s'annonce pour le moins annoncé du côté du Paris Saint Germain dans les semaines à venir ! La saison prochaine, le club de la capitale repartira à l’assaut de la Ligue des Champions, et veut à tout prix se renforcer, notamment au milieu de terrain, pour passer un cap et épauler le taulier Marco Verratti. Si le nom d’Aurélien Tchouaméni revient avec insistance, le prometteur milieu de terrain de l’AS Monaco a brièvement évoqué sa situation.

« On fera les comptes à la fin »