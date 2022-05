Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli réclame un transfert colossal à Longoria !

Publié le 16 mai 2022 à 6h45 par Arthur Montagne

Cette saison, William Saliba s'est imposé comme un élément indispensable de l'OM. Seul problème, son prêt ne s'accompagne pas d'une option d'achat et si Pablo Longoria souhaite le conserver, il faudra donc négocier avec directement avec Arsenal. Cela s'annonce très compliqué. Et pourtant, Jorge Sampaoli attend un effort de l'OM.

Cet été, Jorge Sampaoli espère que son effectif sera une nouvelle renforcé en vue notamment de ne pas faire de la figuration en Coupe d'Europe, surtout en cas de qualification pour la Ligue des Champions, ce qui est très bien engagé. Pour commencer, l'entraîneur de l'OM souhaite conserver William Saliba qui s'est imposé cette saison comme un titulaire indiscutable à Marseille. « Les progrès de William sont liés à son développement cette saison, cette maturité qu'il a pris, son temps de jeu. Il est désormais régulier. Il a grandi en tant que joueur. Par rapport à sa situation au club, j'espère qu'on aura la possibilité de retenir un joueur comme lui, qui a la connaissance du club. Mais je ne sais pas si cela dépend de l'OM, de William ou d'Arsenal. Je ne connais pas les contours de ce dossier », expliquait Sampaoli au sujet de Saliba lors de son passage en conférence de presse.

Sampaoli veut garder Saliba

Mais ce ne sera pas une mince affaire pour Pablo Longoria. Et pour cause, le prêt de William Saliba ne s'accompagne pas d'une option d'achat et selon les informations de La Provence , Arsenal compte enfin sur l'ancien Stéphanois pour la saison prochaine. Et même si Mikel Arteta revoit ses plans, William Saliba sera très convoité sur le marché compte tenu de sa saison à l'OM ce qui va inévitablement faire grimper son prix. Par conséquent, la demande de Jorge Sampaoli va être très compliquée à assumer pour Pablo Longoria.