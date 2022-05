Foot - PSG

PSG : Verratti «frustré» après le match nul face à Troyes

Publié le 8 mai 2022 à 23h38 par La rédaction mis à jour le 8 mai 2022 à 23h39

Marco Verratti n’était pas satisfait après le match nul concédé par le Paris Saint-Germain ce dimanche soir face à Troyes (2-2), sur la pelouse du Parc des Princes