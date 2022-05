Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rendez-vous au sommet prévu entre le Barça et Dembélé !

Publié le 17 mai 2022 à 22h10 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait alerté le PSG. Pour ne pas voir son numéro 7 partir librement et gratuitement vers Paris, ou ailleurs, la direction du Barça aurait programmé une ultime réunion en fin de saison.

Après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma librement et gratuitement l'été dernier, Leonardo voudrait réitérer cet exploit avec Ousmane Dembélé. Alors que le numéro 7 du FC Barcelone sera en fin de contrat le 30 juin, le directeur sportif du PSG souhaiterait profiter de cette aubaine pour boucler un nouveau coup XXL à 0€. Toutefois, le Barça de Xavi ne compterait pas laisser filer Ousmane Dembélé aussi facilement.

Une ultime réunion entre le Barça et le clan Dembélé ?