Mercato - PSG : La grosse colère de Di Maria après la trahison du PSG !

Publié le 17 mai 2022 à 20h45 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria aurait conclu un accord verbal avec sa direction pour activer sa prolongation d'un an. Toutefois, les têtes pensantes parisiennes auraient finalement changé d'avis et décidé de ne pas étendre le bail d'El Fideo. Un choix qu'Angel Di Maria aurait vécu comme une trahison.

Arrivé au PSG à l'été 2015, Angel Di Maria serait sur le départ. En fin de contrat le 30 juin avec le club de la capitale, El Fideo disposerait d'une option dans son bail pour prolonger d'un an. Et alors que le PSG et le clan Di Maria seraient tombés d'accord pour activer cette clause, la direction parisienne aurait finalement changé d'avis.

Angel Di Maria furieux par le revirement du PSG ?