Mercato - PSG : Enfin une bonne nouvelle sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 18 mai 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

En plus du PSG qui souhaite le prolonger et du Real Madrid qui le courtise depuis des années, Kylian Mbappé était surveillé par Liverpool ces derniers mois. Mais Jürgen Klopp a fait une annonce de taille à ce sujet…

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le mois d’avril 2020, Jürgen Klopp apprécie beaucoup le profil de Kylian Mbappé et avait même contacté à l’époque l’entourage de l’attaquant du PSG pour tenter de l’attirer chez les Reds . Et alors que le feuilleton est en train de prendre une tournure décisive cet été puisque Mbappé arrive en fin de contrat, le PSG a enfin reçu une bonne nouvelle…

Liverpool ne va rien tenter avec Mbappé