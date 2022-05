Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau joueur de Guardiola ciblé par Laporta ?

Publié le 18 mai 2022 à 1h00 par Pierrick Levallet

Lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone aimerait se renforcer, notamment au milieu de terrain. Dans cette optique, Joan Laporta multiplierait les pistes sur le marché des transferts. Et il viendrait tout juste d’en activer une nouvelle au sein de l'effectif de Pep Guardiola.

Cet été, le FC Barcelone envisagerait de massivement se renforcer pour éviter de connaître un début de saison aussi catastrophique que cette année. De ce fait, Joan Laporta multiplierait les pistes sur le marché des transferts, notamment pour le milieu de terrain de Xavi. Jusqu’à présent, quelques noms ont déjà été liés à la formation blaugrana comme Carlos Soler ou encore Ruben Neves. Mais le président catalan ne compterait pas arrêter sa recherche là. Et il pourrait bien garder un œil sur un autre joueur de Premier League.

Un intérêt pour Gündogan ?