Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à boucler un transfert à 80M€ ?

Publié le 18 mai 2022 à 7h15 par Pierrick Levallet

Pour se renforcer dans son entrejeu, le PSG serait de nouveau intéressé par Sergej Milinkovic-Savic. Bien que la concurrence soit au rendez-vous, Leonardo serait prêt à frapper fort pour le Serbe.

Lors du prochain mercato estival, le milieu de terrain devrait à nouveau être un chantier important pour le PSG. Le club de la capitale envisagerait encore de consolider son entrejeu cet été, à l’instar des années précédentes. Dans cette optique, Leonardo scruterait attentivement le marché des transferts. Mais il pourrait finalement se rabattre sur une piste de longue date puisque le directeur sportif parisien aurait de nouveau placé Sergej Milinkovic-Savic sur sa liste. Toutefois, la concurrence serait rude sur le dossier puisque le Real Madrid, Manchester United et la Juventus seraient également à l’affût.

Un transfert à 80M€ ?