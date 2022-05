Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente un énorme coup pour remplacer Mbappé !

Publié le 17 mai 2022 à 16h45 par Arthur Montagne

Alors que le départ de Kylian Mbappé ne fait plus beaucoup de doutes, le PSG prépare sa succession et apprécierait notamment le profil de Joao Felix qui peine à exploser à l'Atlético de Madrid.

« C’est presque fait ». Le message est signé Kylian Mbappé. Dimanche soir, l'attaquant du PSG a effectivement révélé qu'il annoncerait très prochainement son choix concernant son avenir. Et visiblement, l'issue la plus probable est un départ de l'attaquant français qui devrait s'engager avec le Real Madrid dans les prochains jours. Une situation qui pousse le PSG à trouver un successeur à l'international français. Ces derniers jours, la piste menant à Joao Felix a circulé puisque Jorge Mendes, son agent, l'aurait proposé à Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG à fond sur Joao Felix ?