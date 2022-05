Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a fait une demande colossale au Real Madrid !

Publié le 17 mai 2022 à 17h45 par Arthur Montagne

Alors qu'il semble se rapprocher du Real Madrid, Kylian Mbappé aurait eu d'énormes exigences envers le club merengue, à commencer par la volonté de ne pas voir débarquer Erling Haaland.

Kylian Mbappé l'a annoncé, « c’est presque fait » pour son avenir. L'attaquant du PSG annoncera dans les prochains jours sa décision définitive qui sera probablement un départ vers le Real Madrid. Mais afin d'accepter l'offre du club merengue , Kylian Mbappé aurait fixé des exigences importantes, notamment concernant le recrutement. Ainsi, selon les informations du journaliste espagnol Eduardo Inda, l'attaquant français aurait notamment demandé au Real Madrid de ne pas recruter Erling Haaland qui aurait pu lui faire de l'ombre. Kylian Mbappé veut être le leader incontesté.

Mbappé ne voulait pas de Haaland