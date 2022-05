Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coupe du monde, Messi... L'avenir de Mbappé encore chamboulé ?

Publié le 17 mai 2022 à 12h15 par Arthur Montagne

Alors que l'annonce de Kylian Mbappé semble imminente, la proximité de la Coupe du monde pourrait bien influencer son choix entre le PSG et le Real Madrid.

Un an après avoir réclamé son départ du PSG pour rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé est cette fois-ci libre de son choix compte tenu du fait que son contrat s'achève le 30 juin. Et alors que sa décision se fait attendre depuis de très longs mois, l'attaquant français va très prochainement annoncer son choix. « C’est presque fait », confiait Kylian Mbappé dimanche lors de la cérémonie de Trophées UNFP, avant de préciser qu'il ferait son annonce avant le prochain rassemblement de l'équipe de France le 28 mai. Et alors qu'une signature au Real Madrid ne fait aucun doute en Espagne, dans la presse française, le ton est différent.

Quitter le PSG à cinq mois de la Coupe du monde peut être un risque